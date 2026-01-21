Santa Cruz do Rio Pardo - A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru) suspendeu, nesta terça-feira (20), a entrega de cachorros-quentes à população que seria feita durante a celebração do aniversário de 156 anos da cidade. De acordo com o Executivo, a equipe de colaboradores da Secretaria de Turismo que realizava a distribuição, além de dois munícipes, teriam identificado "indícios de irregularidade perceptíveis por meio do odor e da coloração dos alimentos".

De acordo com a administração, durante a festa, estava prevista a entrega de 4 mil cachorrinhos-quentes aos moradores. "No período da manhã, foram recebidas duas caixas do produto. A primeira foi distribuída e consumida normalmente, sem qualquer intercorrência. Entretanto, ao iniciar a abertura da segunda caixa, a equipe de colaboradores da Secretaria de Turismo e, simultaneamente, duas reclamações por parte de munícipes, identificaram indícios de irregularidade perceptíveis por meio do odor e da coloração dos alimentos", informa em nota.

"Diante da situação, o secretário responsável pela pasta determinou imediatamente a suspensão da distribuição e acionou a Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria de Saúde. Após a fiscalização, os produtos foram inutilizados, e o fornecedor foi notificado, tendo seu estabelecimento interditado no início desta noite pela Vigilância Sanitária", completa.