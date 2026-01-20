Uma menina de 1 ano morreu, no início da noite desta terça-feira (20), em Bauru, após dar entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Geisel em parada cardiorrespiratória. Uma das suspeitas levantadas pela polícia é de que ela tenha ingerido acidentalmente um medicamento ansiolítico.

Conforme apurado pela reportagem, a criança passou mal em sua casa, no Jardim Tangarás, e foi levada até a unidade por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela UPA e informações preliminares apuradas no local indicam que a menina possa ter sofrido uma grave intoxicação após a ingestão acidental do medicamento clonazepam, que é conhecido como Rivotril.