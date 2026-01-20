20 de janeiro de 2026
EM BOTUCATU

Direção Segura: 22 recusas ao bafômetro e flagrante de embriaguez

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
No total, 49 motocicletas e 68 automóveis foram vistoriados e 603 pré-testes de alcoolemia foram realizados
No total, 49 motocicletas e 68 automóveis foram vistoriados e 603 pré-testes de alcoolemia foram realizados

Operação Direção Segura Integrada realizada neste fim de semana em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou na aplicação de 22 autuações por recusa ao teste no etilômetro (bafômetro) e em um flagrante de embriaguez ao volante.

A fiscalização ocorreu na noite de sexta-feira (16), nas avenidas Dom Lúcio e Dante Delmanto, e reuniu equipes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

No total, 49 motocicletas e 68 automóveis foram vistoriados, 66 autos de infração de trânsito (AITs) foram aplicados e 14 veículos foram recolhidos (seis motos e oito automóveis). Na operação, 603 pré-testes de alcoolemia foram realizados.

