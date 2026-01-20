Operação Direção Segura Integrada realizada neste fim de semana em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou na aplicação de 22 autuações por recusa ao teste no etilômetro (bafômetro) e em um flagrante de embriaguez ao volante.

A fiscalização ocorreu na noite de sexta-feira (16), nas avenidas Dom Lúcio e Dante Delmanto, e reuniu equipes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

No total, 49 motocicletas e 68 automóveis foram vistoriados, 66 autos de infração de trânsito (AITs) foram aplicados e 14 veículos foram recolhidos (seis motos e oito automóveis). Na operação, 603 pré-testes de alcoolemia foram realizados.