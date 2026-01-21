21 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Famesp abre processos seletivos com vagas para Bauru e região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Famesp/Divulgação
Inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, no período de 23 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026, por meio do site da Famesp (www.famesp.org.br)
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) está com diversas vagas abertas em processos seletivos para atuação em unidades estaduais de saúde sob sua gestão, localizadas nos municípios de Bauru, Botucatu, Itapetininga e Tupã. As oportunidades contemplam cargos nas áreas assistencial, administrativa e técnica.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no período de 23 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026, por meio do site da Famesp (www.famesp.org.br, aba Processos Seletivos), onde estão disponíveis os editais completos com requisitos, carga horária e demais informações sobre cada uma das funções.

Vagas por localidade

AME Itapetininga

Técnico de Enfermagem

Botucatu

Médico Auditor - HCFMB

Cirurgião Dentista - HCFMB

Físico Médico - HCFMB

Técnico de Manutenção (Eletroeletrônica) - HCFMB

Médico Infectologista - HCFMB

Médico Saúde da Mulher - CSE

Técnico de Enfermagem (prazo indeterminado) - HCFMB

AME Tupã

Enfermeiro (Educação Continuada)

Oficial Administrativo

Telefonista

Bauru

Analista de Sistemas Júnior (Desenvolvimento) – HBB

Auxiliar de Enfermagem – HEB/AME/HMA

Auxiliar de Manutenção – HEB/AME/MSI/HMA

Cozinheiro – HEB

Porteiro – HEB/AME/MSI/HMA

Técnico de Enfermagem – HEB/AME

Técnico de Farmácia – HEB/AME/MSI/HMA

Técnico de Informática – HBB

Técnico de Manutenção (Refrigeração) – HBB

Terapeuta Ocupacional – HBB

Técnico de Nutrição – HEB

Médico Pneumologista Adulto – AME

Médico Cirurgião Pediátrico – AME

Médico Neurologista Pediátrico – AME

Médico Proctologista – AME

Médico Neurologista Adulto – AME

Médico Imunologista (Provas Diagnósticas) – HEB

Médico Neurologista Adulto – HEB

Médico Cirurgião Vascular (Doppler) – HEB

Médico Neurologista Pediátrico – HEB

Médico Endocrinologista Pediátrico – HEB

Médico Cirurgião Vascular – HEB

Médico Neonatologista – MSI

