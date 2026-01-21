A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) está com diversas vagas abertas em processos seletivos para atuação em unidades estaduais de saúde sob sua gestão, localizadas nos municípios de Bauru, Botucatu, Itapetininga e Tupã. As oportunidades contemplam cargos nas áreas assistencial, administrativa e técnica.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no período de 23 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026, por meio do site da Famesp (www.famesp.org.br, aba Processos Seletivos), onde estão disponíveis os editais completos com requisitos, carga horária e demais informações sobre cada uma das funções.

Vagas por localidade

AME Itapetininga