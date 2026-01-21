A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) está com diversas vagas abertas em processos seletivos para atuação em unidades estaduais de saúde sob sua gestão, localizadas nos municípios de Bauru, Botucatu, Itapetininga e Tupã. As oportunidades contemplam cargos nas áreas assistencial, administrativa e técnica.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no período de 23 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026, por meio do site da Famesp (www.famesp.org.br, aba Processos Seletivos), onde estão disponíveis os editais completos com requisitos, carga horária e demais informações sobre cada uma das funções.
Vagas por localidade
AME Itapetininga
Técnico de Enfermagem
Botucatu
Médico Auditor - HCFMB
Cirurgião Dentista - HCFMB
Físico Médico - HCFMB
Técnico de Manutenção (Eletroeletrônica) - HCFMB
Médico Infectologista - HCFMB
Médico Saúde da Mulher - CSE
Técnico de Enfermagem (prazo indeterminado) - HCFMB
AME Tupã
Enfermeiro (Educação Continuada)
Oficial Administrativo
Telefonista
Bauru
Analista de Sistemas Júnior (Desenvolvimento) – HBB
Auxiliar de Enfermagem – HEB/AME/HMA
Auxiliar de Manutenção – HEB/AME/MSI/HMA
Cozinheiro – HEB
Porteiro – HEB/AME/MSI/HMA
Técnico de Enfermagem – HEB/AME
Técnico de Farmácia – HEB/AME/MSI/HMA
Técnico de Informática – HBB
Técnico de Manutenção (Refrigeração) – HBB
Terapeuta Ocupacional – HBB
Técnico de Nutrição – HEB
Médico Pneumologista Adulto – AME
Médico Cirurgião Pediátrico – AME
Médico Neurologista Pediátrico – AME
Médico Proctologista – AME
Médico Neurologista Adulto – AME
Médico Imunologista (Provas Diagnósticas) – HEB
Médico Neurologista Adulto – HEB
Médico Cirurgião Vascular (Doppler) – HEB
Médico Neurologista Pediátrico – HEB
Médico Endocrinologista Pediátrico – HEB
Médico Cirurgião Vascular – HEB
Médico Neonatologista – MSI