No Judiciário
A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de venda irregular de bens inservíveis e sucatas da Emdurb, a CEI da Sucata, ingressou com um mandado de segurança para garantir acesso à íntegra do processo administrativo instaurado na Corregedoria da empresa pública, que negou o envio do documento ao colegiado anteriormente.
Semana da CEI
A medida judicial foi anunciada durante a continuidade da quarta reunião da comissão, realizada nesta terça-feira (20), quando também foram ouvidos dois servidores envolvidos no caso da venda de telhas da Rodoviária Municipal – o diretor administrativo e financeiro da Emdurb, Bruno Primo; e o gerente de Limpeza Pública da Emdurb, Wagner Luiz Rodrigues.
Destoou o verbo
Aliás, Bruno Primo destoou muito em dois momentos ao levantar questões paralelas sobre Estela Almagro (PT) durante a fase de perguntas da vereadora, causando severa reação da mesma. Os demais membros da CEI e observadores presentes desaprovaram a atitude de Primo, pois suas afirmações não guardavam nenhuma relação com o objeto das investigações. Até mesmo gente ligada ao governo não gostou da postura dele, considerando-a desnecessária e desrespeitosa.
Na Promotoria
E no final da tarde, após a reunião da manhã, os integrantes da CEI se reuniram com o promotor de Inclusão Social e Patrimônio Público de Bauru Fernando Masseli Helene. Até onde a coluna soube, nada de concreto foi anunciado, limitando-se a visita a um ato protocolar. Os vereadores foram bem recebidos pelo promotor, que acompanha o desenrolar dos trabalhos de apuração.
Prado e Lúcia
E apesar da calmaria no Palácio das Cerejeiras com a licença e viagem da prefeita Suéllen Rosim (PSD), circularam informações no circuito Câmara-Prefeitura de que o secretário da Habitação, Anderson Prado, pode deixar o governo no começo de fevereiro para se dedicar a uma possível pré-candidatura a deputado federal pelo PSD. Lúcia Rosim, secretária de Assistência Social, também sairia no mesmo período, pelo mesmo motivo e também pelo partido liderado por Kassab. A ver...
Na estrada...
Enquanto isso, o pré-candidato a deputado estadual pelo mesmo partido de Prado e Lúcia, o vereador Junior Rodrigues, tem andado sem parar, não é de hoje... Nesta terça, ele esteve em São Paulo, no Centro Paula Souza e com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva. Em ambas as visitas, fez gestões pelas Etecs e Fatecs de Bauru e região (Lins, Cafelândia, Jaú e Cabrália Paulista) e hospitais públicos de Bauru.
Demandados
O Centro Paula Souza é o responsável pelas Etecs e Fatecs. Nas últimas duas ou três semanas, Junior visitou estas escolas públicas estaduais e listou demandas, que foram entregues agora com pedido de resolução aos dirigentes educacionais. Do mesmo modo, ele informa que visitou os hospitais públicos de Bauru e levou suas demandas por equipamentos e ampliações físicas ao secretário Eleuses. “Há uma grande demanda represada, muito em função destes anos todos em que estamos sem representação parlamentar estadual”, disse o vereador à coluna.