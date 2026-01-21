No Judiciário

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de venda irregular de bens inservíveis e sucatas da Emdurb, a CEI da Sucata, ingressou com um mandado de segurança para garantir acesso à íntegra do processo administrativo instaurado na Corregedoria da empresa pública, que negou o envio do documento ao colegiado anteriormente.

Semana da CEI

A medida judicial foi anunciada durante a continuidade da quarta reunião da comissão, realizada nesta terça-feira (20), quando também foram ouvidos dois servidores envolvidos no caso da venda de telhas da Rodoviária Municipal – o diretor administrativo e financeiro da Emdurb, Bruno Primo; e o gerente de Limpeza Pública da Emdurb, Wagner Luiz Rodrigues.

Destoou o verbo

Aliás, Bruno Primo destoou muito em dois momentos ao levantar questões paralelas sobre Estela Almagro (PT) durante a fase de perguntas da vereadora, causando severa reação da mesma. Os demais membros da CEI e observadores presentes desaprovaram a atitude de Primo, pois suas afirmações não guardavam nenhuma relação com o objeto das investigações. Até mesmo gente ligada ao governo não gostou da postura dele, considerando-a desnecessária e desrespeitosa.