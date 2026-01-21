O Governo do Estado de São Paulo realizou nesta terça-feira (20), em Bauru, o 4º Fórum Regional do Plano de Logística e Investimentos – PLI-SP 2050. O evento, sediado no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), reuniu representantes do setor produtivo, do poder público, da academia e de entidades empresariais dos 143 municípios que compõem a Zona Ecológico-Econômica 2 (ZEE-2) — território que abrange as Regiões Administrativas de Bauru, Marília e Presidente Prudente.

A ZEE-2 concentra cerca de 2,95 milhões de habitantes e responde por aproximadamente R$ 126 bilhões do PIB paulista, com forte presença do complexo agroindustrial, da indústria de transformação e de serviços especializados. O território figura entre os principais polos agroexportadores do Estado, com crescimento expressivo na produção de grãos, soja, laranja, hortaliças e derivados da cana-de-açúcar. Essas atividades demandam uma logística de grande capacidade, baixo custo e elevada confiabilidade.

Na abertura do evento, o subsecretário de Logística e Transportes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Denis Gerage Amorim, falou sobre o papel estratégico da região no sistema produtivo paulista. “A ZEE-2 reúne cadeias agroindustriais, polos industriais e cidades médias que exercem papel decisivo no interior do Estado. Para sustentar essa dinâmica, precisamos de uma logística integrada, multimodal e capaz de reduzir custos, aumentar a eficiência e dar previsibilidade aos investimentos. Ouvir o território é fundamental para que o PLI-SP 2050 reflita as necessidades reais de quem produz, transporta e gera desenvolvimento”, afirmou. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Jurandir Posca, representou Bauru no evento. O secretário de Comunicação e Eventos, Carlos Agra, também esteve presente.