O Esporte Clube Noroeste entra em clima de jogo decisivo pelo Campeonato Paulista 2026. O elenco alvirrubro fechou na manhã desta terça-feira (20) a preparação para mais um compromisso da temporada. Com ajustes finais realizados, o time concluiu o último treino antes do confronto e, na sequência, seguiu para o regime de concentração, onde permanece totalmente focado no duelo desta quarta-feira (21), às 19h, diante do Capivariano, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.
A arbitragem da partida será comandada por Matheus Delgado Candançan, com assistência de Gustavo Rodrigues de Oliveira e Henrique Perinelli Oliveira. O quarto árbitro será Pietro Dimitrof Stefanelli, enquanto o VAR ficará sob responsabilidade de Vinicius Gonçalves Dias Araujo.
Como parte das ações de incentivo ao público, Concilig, Unimed Bauru e Rede de Postos LK, patrocinadores do Esporte Clube Noroeste, promovem iniciativas especiais para o confronto desta quarta-feira.
A Concilig está subsidiando mil ingressos, permitindo que qualquer torcedor adquira a entrada com valor de meia-entrada, mesmo sem direito legal ao benefício. A venda ocorre presencialmente, na sede da empresa, localizada na rua Jorge Nasralla, 1-18, com atendimento das 8h às 18h. A ação é válida até o esgotamento do lote promocional.
Além disso, haverá distribuição de ingressos gratuitos destinados exclusivamente ao público feminino. A Unimed Bauru disponibilizará 250 ingressos para mulheres, com retirada na secretaria do clube, na rua Benedito Eleutério, nº 4-10, Vila Pacífico, das 9h às 18h.
Já a Rede de Postos LK irá distribuir 200 ingressos gratuitos para mulheres em seu ponto localizado na avenida Doutor Mario Oliveira Mattosinhos, 1-30, em frente à Praça do Avião, com atendimento das 5h até a meia-noite. Os ingressos dessas ações são exclusivos para mulheres e contam com entrada destinada especificamente ao público feminino no estádio.