O Esporte Clube Noroeste entra em clima de jogo decisivo pelo Campeonato Paulista 2026. O elenco alvirrubro fechou na manhã desta terça-feira (20) a preparação para mais um compromisso da temporada. Com ajustes finais realizados, o time concluiu o último treino antes do confronto e, na sequência, seguiu para o regime de concentração, onde permanece totalmente focado no duelo desta quarta-feira (21), às 19h, diante do Capivariano, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

A arbitragem da partida será comandada por Matheus Delgado Candançan, com assistência de Gustavo Rodrigues de Oliveira e Henrique Perinelli Oliveira. O quarto árbitro será Pietro Dimitrof Stefanelli, enquanto o VAR ficará sob responsabilidade de Vinicius Gonçalves Dias Araujo.

Como parte das ações de incentivo ao público, Concilig, Unimed Bauru e Rede de Postos LK, patrocinadores do Esporte Clube Noroeste, promovem iniciativas especiais para o confronto desta quarta-feira.