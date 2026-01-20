Uma mulher de 28 anos, moradora de Arealva, que estava desaparecida, foi encontrada morta, no final da manhã desta terça-feira (20), no quarto de um motel localizado às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, em Bauru.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), registrado como morte suspeita, a proprietária do motel contou à polícia que a mulher havia dado entrada no estabelecimento no início da noite desta segunda-feira (19) e não saiu ao final do período contratado.
Após tentativas de contato pelo interfone, sem sucesso, a proprietária foi até o quarto, que estava com a porta destrancada, e a encontrou já sem vida, acionando a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia. A reportagem apurou que não foram encontrados sinais de violência no corpo. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) irá apontar as causas do óbito, que será investigado pela Polícia Civil.