Uma menina de 1 ano teve a morte constatada, no início da noite desta terça-feira (20), em Bauru, após dar entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Geisel em parada cardiorrespiratória, mas já sem vida, conforme atestaram os médicos da unidade. Mesmo assim, foram feitos todos os protocolos e procedimentos necessários, sem sucesso devido a provavelmente o tempo prolongado de parada cardíaca, informa a assessoria de imprensa da prefeitura. Uma das suspeitas levantadas pela polícia é de que ela tenha ingerido acidentalmente um medicamento ansiolítico.

Conforme apurado pela reportagem, a criança passou mal em sua casa, no Jardim Tangarás, e foi levada até a unidade por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela unidade e informações preliminares apuradas no local indicam que a menina possa ter sofrido uma grave intoxicação após a ingestão acidental do medicamento clonazepam, que é conhecido como Rivotril.