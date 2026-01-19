19 de janeiro de 2026
BUSCAS CONTINUAM

Sacos de adubo foram jogados sobre o corpo de Dagmar em poço

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Visita técnica do Corpo de Bombeiros na cratera para resgate do corpo
A força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru, que escava uma cratera gigantesca no entorno de um poço, na zona rural do município, para localizar o corpo de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, em apoio à Polícia Civil, recebeu uma nova visita técnica do Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (19). O corpo da idosa foi jogado dentro do poço de 30 metros de profundidade, segundo o casal de caseiros preso pela morte dela. Os dois trabalhadores teriam jogado vários sacos de adubo sobre a vítima, supostamente para mascarar o cheiro da decomposição, apurou o JCNET.

Quem passa pelo local se impressiona com o tamanho do canteiro de resgate. Maquinários pesados utilizados pelos servidores municipais estão a poucos metros dos resíduos que eram visíveis a olho nu.

Assim que as equipes chegarem ao material, o que está previsto para esta segunda-feira, será iniciada a etapa de remoção. Não é possível saber a quantidade de entulho e fertilizantes lançados sobre o corpo da feirante. Também não é possível afirmar o tamanho do poço abaixo dos 30 metros conhecidos até o momento.

Investigação

Além de tentar localizá-la, a Polícia Civil aguarda informações de instituições bancárias para apurar se houve desvio de dinheiro de Dagmar por parte dos suspeitos, no período em que passaram a trabalhar para ela, entre o final de 2019 e o início de 2020. O sigilo bancário foi quebrado pela Justiça, a pedido da polícia.
A reportagem apurou que, inclusive entre feirantes colegas da vítima, que atuam na Praça Nabih Gebara, conhecida como Praça da Assenag, no Jardim Estoril, circulam versões sobre eventuais extorsões praticadas em 2025, ano em que a idosa passou a faltar ao trabalho que mantinha com tanta seriedade.

Depois, Dagmar desapareceu, o que ensejou o registro do caso na Polícia Civil e a consequente investigação, que segue em andamento. A expectativa do delegado responsável pelo inquérito, Alexandre Protopsaltis, é de que o corpo seja encontrado em breve. Ele, inclusive, elogiou a dedicação da equipe de servidores municipais que atua no terreno com apoio de maquinário pesado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e sob coordenação do diretor da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Teo.

A prisão

No início das apurações sobre o desaparecimento da idosa, a Polícia Civil identificou que o veículo da vítima, um Fiat Strada, também havia sumido. O carro foi localizado após ter sido negociado pela dupla em diferentes cidades. O casal suspeito foi preso no dia 24 de dezembro, no Paraná, e permanece à disposição da Justiça.

