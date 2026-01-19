A força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru, que escava uma cratera gigantesca no entorno de um poço, na zona rural do município, para localizar o corpo de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, em apoio à Polícia Civil, recebeu uma nova visita técnica do Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (19). O corpo da idosa foi jogado dentro do poço de 30 metros de profundidade, segundo o casal de caseiros preso pela morte dela. Os dois trabalhadores teriam jogado vários sacos de adubo sobre a vítima, supostamente para mascarar o cheiro da decomposição, apurou o JCNET.

Quem passa pelo local se impressiona com o tamanho do canteiro de resgate. Maquinários pesados utilizados pelos servidores municipais estão a poucos metros dos resíduos que eram visíveis a olho nu.

Assim que as equipes chegarem ao material, o que está previsto para esta segunda-feira, será iniciada a etapa de remoção. Não é possível saber a quantidade de entulho e fertilizantes lançados sobre o corpo da feirante. Também não é possível afirmar o tamanho do poço abaixo dos 30 metros conhecidos até o momento.

Investigação