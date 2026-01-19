A médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) envolvida no atendimento de uma mulher atropelada no início da noite deste domingo (18), em Bauru, dada como morta em um primeiro momento, mas reanimada após manobras de ressuscitação, foi afastada de suas atividades até a conclusão de um procedimento instaurado para apurar o caso. A vítima do acidente seguia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) até a publicação desta reportagem.

O afastamento da médica foi comunicado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (19), por meio de nota. A pasta informou que instaurou uma apuração técnica para esclarecer os fatos relacionados ao atendimento realizado pela equipe do Samu na ocorrência, registrada no quilômetro 352 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, próximo ao bairro Fortunato Rocha Lima.

"Como medida administrativa preventiva, a médica envolvida no atendimento foi afastada de suas atividades até conclusão da apuração. A paciente foi encaminhada para o Hospital de Base de Bauru, onde permanece sob cuidados médicos. A Secretaria manifesta solidariedade à paciente e a seus familiares e destaca que o caso está sendo tratado com prioridade e responsabilidade, diante da gravidade da situação", informa.