A mulher de 29 anos atropelada no início da noite deste domingo (18), dada como morta no primeiro momento, mas reanimada depois com manobras de ressuscitação, foi transferida no final da noite ao Pronto-Socorro Central para o Hospital de Base. Ela permanece em leito de UTI, com politrauma grave, traumatismos e múltiplos ferimentos.

"No momento, a paciente está sedada, com instabilidade hemodinâmica e seu estado geral é grave", informou a assessoria de imprensa da Famesp, gestora do hospital, com autorização expressa da família.

Conforme o JCNET noticiou, o acidente aconteceu por volta de 18h no quilômetro 352 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Marília), próximo ao bairro Fortunato Rocha Lima. Inicialmente, a Polícia Militar Rodoviária recebeu a informação de que a vítima não tinha resistido aos ferimentos. No entanto, posteriormente, com a chegada da Unidade de Suporte Avançado, socorrista perceberam sinais vitais.