Botucatu - Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, na manhã de sábado (18), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi atendida por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), por volta das 9h40.
No local, os agentes fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro, que a segurou pelo pescoço, após tentar acordá-lo para ajudá-la a cuidar do filho menor de idade. Segundo o depoimento, o homem se irritou e a agrediu, deixando a residência em seguida em uma motocicleta, informando que iria para a casa da mãe, situada a poucas quadras.
Com base nas informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado, onde foi recebida por familiares do agressor, que autorizaram a entrada. O homem foi localizado em um dos quartos, dormindo e, ao ser questionado, confirmou a agressão.
Ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. A vítima recebeu atendimento da viatura Maria da Penha e foi levada ao Pronto-Socorro Adulto, onde passou por avaliação médica, que constatou a agressão.