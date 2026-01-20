20 de janeiro de 2026
VERÃO ATÍPICO

Bauru e região terão friozinho atípico nos próximos dias

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem de radar do IPMet nesta terça-feira (20)
Imagem de radar do IPMet nesta terça-feira (20)

A chuva pode voltar a Bauru e região, de maneira isolada, entre quarta (21) e sexta-feira (23), e as manhãs serão marcadas por um friozinho atípico para o verão, com temperaturas mínimas entre 15 e 16 graus. Os dados são do Centro de Meteorologia da Unesp. Já o período da tarde permanecerá quente, quando os termômetros podem variar entre 29 e 32 graus.

Segundo o instituto, não chove na cidade nesta terça-feira (20) devido ao afastamento da frente fria que atuava sobre o Estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro.

Para esta quarta, quinta e sexta-feira, o tempo permanece estável na maior parte do interior de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva, devido à atuação de um sistema de alta pressão. Contudo, pancadas de chuva isoladas são previstas, especialmente na metade leste do Estado. Essa área, segundo o mapa meteorológico do IPMet, também compreende Bauru.

