Adriana Cristina Roque, mãe da mulher de 29 anos atropelada no início da noite deste domingo (18), dada como morta em um primeiro momento, mas reanimada depois com manobras de ressuscitação, divide seu tempo entre cuidar da própria mãe idosa, que está com o pé quebrado, e a filha, Fernanda Cristina Policarpo, internada no Hospital de Base de Bauru após o acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na região do Andorfato. Fernanda permanece desacordada em leito de UTI, com politrauma grave, traumatismos e múltiplos ferimentos. O caso teve repercussão nacional.

A médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) envolvida no atendimento de Fernanda foi afastada de suas atividades até a conclusão de um procedimento instaurado para apurar o caso. O afastamento é determinado pelo governo municipal. O prefeito interino, que também é médico, é Orlando Costa Dias. Ele assume a Prefeitura de Bauru até o dia 26 de janeiro, quando Suéllen Rosim retorna de férias.

Segundo a Famesp, gestora do Hospital de Base, Fernanda está sedada, com instabilidade hemodinâmica, e seu estado geral é grave.