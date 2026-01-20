Adriana Cristina Roque, mãe da mulher de 29 anos atropelada no início da noite deste domingo (18), dada como morta em um primeiro momento, mas reanimada depois com manobras de ressuscitação, divide seu tempo entre cuidar da própria mãe idosa, que está com o pé quebrado, e a filha, Fernanda Cristina Policarpo, internada no Hospital de Base de Bauru após o acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na região do Andorfato. Fernanda permanece desacordada em leito de UTI, com politrauma grave, traumatismos e múltiplos ferimentos. O caso teve repercussão nacional.
A médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) envolvida no atendimento de Fernanda foi afastada de suas atividades até a conclusão de um procedimento instaurado para apurar o caso. O afastamento é determinado pelo governo municipal. O prefeito interino, que também é médico, é Orlando Costa Dias. Ele assume a Prefeitura de Bauru até o dia 26 de janeiro, quando Suéllen Rosim retorna de férias.
Segundo a Famesp, gestora do Hospital de Base, Fernanda está sedada, com instabilidade hemodinâmica, e seu estado geral é grave.
Adriana Roque relatou ao JCNET seu desespero ao saber da morte da filha, atestada de forma equivocada no local. Posteriormente, foi informada de que ela havia sido reanimada e socorrida. A dona de casa disse que viu a filha estirada no asfalto, já coberta por uma manta térmica, e foi informada de que não podia se aproximar.
“Tenho visita com o médico hoje para saber a atualização do estado de saúde dela. Está desacordada e o estado é grave. O que eu sei, sobre o atropelamento, é o que testemunhas me contaram: que a Fernanda foi atravessar a pista”, finaliza.
Conforme o JCNET noticiou, o acidente aconteceu por volta de 18h no quilômetro 352 da rodovia Bauru-Marília, próximo ao bairro Fortunato Rocha Lima. Inicialmente, a Polícia Militar Rodoviária recebeu a informação de que a vítima não tinha resistido aos ferimentos. No entanto, posteriormente, com a chegada da Unidade de Suporte Avançado, socorrista perceberam sinais vitais.
Populares que acompanharam o resgate contaram à redação que ela teria se mexido, quando retirada do local em que foi colhida. Então, houve um rápido resgate, contaram.
O veículo que atropelou a mulher é um Chevrolet Tracker, que seguia sentido Bauru-Marília quando atingiu a vítima. Ela tentava atravessar a rodovia.
