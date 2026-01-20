A força-tarefa envolvendo a Secretaria de Infraestrutura de Bauru, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para localizar o corpo da feirante Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, completou três semanas nesta terça-feira (20) e a busca, apesar de estar muito próxima de ser encerrada, precisou ser adiada para quarta-feira (21). Isso porque choveu forte na região do bairro rural Rio Verde, localizado entre Bauru e Arealva, e o volume de água sobre o poço impede o desfecho do resgate, ao menos por enquanto, explicou Etelvino Zacarias Martins, o Teo, diretor de Obras da pasta.

“A expectativa de encerrar as buscas e encontrar o corpo era de acontecer hoje de manhã, mas, devido ao grande volume de água que caiu aqui, precisamos abortar momentaneamente até amanhã (quarta-feira)”, acrescentou Teo.

Conforme o JCNET vem noticiando, foi necessário escavar uma cratera gigantesca, com cerca de 30 metros de profundidade, no entorno de um poço na propriedade, além de demolir um imóvel secundário que era usado pelos caseiros. Trata-se da operação mais complexa já feita na cidade para localizar o corpo de pessoa vítima de homicídio.