O Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru promove, nos dias 20 e 21 de janeiro, um Mutirão de Regularização do Microempreendedor Individual (MEI), com atendimento gratuito e integrado a instituições parceiras. A ação é voltada aos empreendedores do município, que atualmente conta com 46.096 MEIs inscritos no Portal do Empreendedor. O mutirão ocorre das 9h às 16h, na sede do Sebrae/Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia, sem necessidade de agendamento. o telefone para informações é o (14) 3104-1715. A iniciativa tem como objetivo orientar, esclarecer dúvidas e apoiar a regularização fiscal e cadastral dos pequenos negócios logo no início do ano.

Janeiro é considerado um período decisivo para os MEIs, mês em que finda o prazo para resolver algumas pendências que podem impactar diretamente a manutenção do CNPJ ativo. Débitos em aberto ou a ausência de declarações obrigatórias podem resultar no desenquadramento do Simples Nacional, aplicação de multas e até na suspensão das atividades. Quem foi excluído do regime simplificado a partir de 1º de janeiro ainda pode solicitar o reenquadramento, desde que quite ou parcele as pendências até o dia 31 de janeiro, por meio do Portal do Simples Nacional.

Para auxiliar os microempreendedores nessas questões, o mutirão contará com especialistas do Sebrae-SP e de instituições parceiras para orientar e realizar serviços como parcelamentos de débitos do Simples Nacional ou por meio do Regularize, a entrega da Declaração Anual do MEI, além do pedido de reenquadramento no regime. Também estão previstas orientações sobre temas tributários.