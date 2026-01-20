A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 130 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Confira as vagas:
Açougueiro – 2 vagas
Advogada (o) – 1 vaga
Agente de viagens – 1 vaga
Ajudante de cozinha – 3 vagas
Ajudante de motorista – 1 vaga
Ajudante de serralheria – 3 vagas
Ajudante geral ferrovia - viajar e ficar fora de Bauru – 6 vagas
Aplicador de adesivos – 1 vaga
Assistente de gente e gestão – 1 vaga
Assistente de Marketing – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente de cafeteria – 3 vagas
Atendimento ao público – 3 vagas
Auxiliar Administrativo (recepção) – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 3 vagas
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar Contábil – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado/expedição – 2 vagas
Auxiliar de cozinha/chapa e fritadeira – 2 vagas
Auxiliar de escritório – 3 vagas
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar de Produção – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas
Auxiliar de vendas – 1 vaga
Auxiliar Produção – 20 vagas
Auxiliar vendas acessórios automotivos – 2 vagas
Balconista de açougue – 1 vaga
Balconista de padaria – 2 vagas
Consultor imobiliário para locação e vendas – 5 vagas
Corretor (a) de imóveis – 2 vagas
Dedetizador – 2 vagas
Educador Físico – 3 vagas
Estagiário – 1 vaga
Estagiário (a) – 1 vaga
Estampador – 1 vaga
Estágio em Engenharia Civil – 2 vagas
Estágio Estudantes de Administração – 1 vaga
Estágio para Estudantes de Ensino Médio noturno – 1 vaga
Gerente de logística – 1 vaga
Limpeza – 1 vaga
Mecânico geral – 1 vaga
Montador (a) de máquinas metalúrgicas – 2 vagas
Motorista carreta prancha – 1 vaga
Motorista veículo utilitário e caminhão ¾ – 1 vaga
Noturno cuidador de cachorro – 2 vagas
Nutricionista (gerente de cafeteria) – 1 vaga
Operador de cremalheira – 1 vaga
Operador de loja (repositor) – 1 vaga
Operador de loja II - Operador de caixa – 2 vagas
Operadora de lanchonete (caixa) – 3 vagas
Pintor automotivo – 1 vaga
Profissional para instalações de sistemas de segurança – 2 vagas
RH – 1 vaga
SDR - auxiliar de vendas – 2 vagas
Serviços gerais – 1 vaga
Serviços gerais - trabalho rural – 1 vaga
Soldador – 3 vagas
Supervisor de vendas e-commerce – 1 vaga
Técnico ar condicionado – 1 vaga
Técnico fibra óptica – 4 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga
Vendedor – 3 vagas
Vendedor e-commerce e atendimento – 2 vagas