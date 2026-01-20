Coordenador Pedagógico de Ensino Fundamental

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Licenciatura em Pedagogia ou do Curso Normal Superior ou da Licenciatura em uma das áreas correspondentes ao currículo de 6° ao 9º com Pós-Graduação (lato sensu) nas áreas de Coordenação Pedagógica ou Gestão Escolar, com carga horária mínima de 1.000 horas ou Mestrado ou Doutorado em Educação mais Comprovação de experiência mínima de seis anos de docência na educação básica, sendo pelo menos três anos na etapa do Ensino Fundamental, em rede oficial pública ou privada do território nacional

Vencimentos: R$ 5.038,63

Carga horária: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Coordenador Pedagógico de Educação Infantil

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Licenciatura em Pedagogia ou do Curso Normal Superior com Pós-Graduação (lato sensu) nas áreas de Coordenação Pedagógica ou Gestão Escolar, com carga horária mínima de 1.000 horas ou Mestrado ou Doutorado em Educação mais Comprovação de experiência mínima de seis anos de docência na educação básica, sendo pelo menos três anos na etapa da Educação Infantil, em rede de ensino oficial pública ou privada do território nacional

Vencimentos: R$ 5.038,63

Carga horária: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Para todos os cargos, além do salário, é concedido o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições serão recebidas até às 16h do dia 29 de janeiro, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 13 de dezembro de 2025 ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.