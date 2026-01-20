Na noite desta segunda-feira (19), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit superou o Caxias do Sul pelo placar de 74 x 73. A partida ocorreu no ginásio do Sesi, casa do time adversário, em duelo válido pelo returno do NBB Caixa.
Com Materan inspirado nas bolas de longa distância, o Dragão fechou a primeira parcial em vantagem (20 x 18). No segundo período, o confronto ganhou intensidade física, com defesas fortes e menor volume ofensivo. Porém, o time bauruense conseguiu sustentar a dianteira antes do intervalo.
Na volta dos vestiários, Andrezão assumiu o protagonismo no garrafão e manteve os comandados de Paulo Jaú à frente de um duelo que permaneceu equilibrado (53 x 50). E, assim como na rodada passada, o último quarto ganhou contornos de tensão. A equipe da casa chegou a virar faltando 30 segundos para o estouro do cronômetro.
Contudo, Brite não somente cavou uma falta, como conseguiu converter dois lances livres decisivos. E, diferentemente do que ocorreu no revés contra o Paulistano, a marcação bauruense segurou a última posse adversária e, dessa vez, sacramentou o triunfo.
Destaques
Andrezão terminou a noite com mais um duplo-duplo: foram 20 pontos e 13 rebotes para o pivô. Santiago Materan contribuiu com 19 pontos (com cinco bolas de três convertidas em sete tentativas). O armador Dontrell Brite somou 11 pontos e seis assistências, enquanto Alex Garcia registrou nove pontos, três rebotes e seis assistências. Pelo lado do Caxias, Humberto e Fabrizzio foram os principais pontuadores, com 18 e 15 pontos, respectivamente.
Sequência
Com o resultado, a equipe bauruense chegou à 12ª vitória em 23 jogos na competição (números que deixam o time na 12ª colocação). O Caxias vem logo atrás, em 13º. O Dragão agora segue no Rio Grande do Sul e volta à quadra na quarta-feira (21). Às 19h, no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul, será a vez de medir forças contra o União Corinthians.