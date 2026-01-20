Na noite desta segunda-feira (19), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit superou o Caxias do Sul pelo placar de 74 x 73. A partida ocorreu no ginásio do Sesi, casa do time adversário, em duelo válido pelo returno do NBB Caixa.

Com Materan inspirado nas bolas de longa distância, o Dragão fechou a primeira parcial em vantagem (20 x 18). No segundo período, o confronto ganhou intensidade física, com defesas fortes e menor volume ofensivo. Porém, o time bauruense conseguiu sustentar a dianteira antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, Andrezão assumiu o protagonismo no garrafão e manteve os comandados de Paulo Jaú à frente de um duelo que permaneceu equilibrado (53 x 50). E, assim como na rodada passada, o último quarto ganhou contornos de tensão. A equipe da casa chegou a virar faltando 30 segundos para o estouro do cronômetro.