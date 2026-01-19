São Manuel - A Polícia Civil de São Manuel (69 quilômetros de Bauru), por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), em ação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM), realizou, neste final de semana, uma operação que resultou na localização e recuperação de uma motocicleta que havia sido furtada na manhã da última sexta-feira (16).

A equipe integrada relata que empreendeu diligências ininterruptas a partir do registro do furto, o que possibilitou a rápida identificação do veículo e sua pronta recuperação. A motocicleta foi apresentada na unidade policial e, posteriormente, devolvida ao proprietário.

As investigações prosseguem com objetivo de identificar e responsabilizar os autores do crime. "A operação reafirma o compromisso das forças de segurança locais com a pronta resposta e a proteção do patrimônio da população de São Manuel", afirma a Polícia Civil, em nota.