Lençóis Paulista - Um aposentado de 75 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), no início da tarde desta segunda-feira (19), no Conjunto Habitacional Paraíso, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeito de exibir o seu órgão genital para mulheres que passam pela rua e vizinhas de sua casa. Conduzido à delegacia, foi autuado por importunação sexual.

Segundo registro policial, a PM foi acionada por um homem que narrou que o suspeito vem erguendo seu short há dias e exibindo o órgão genital na rua e que, nesta data, as vítimas foram sua mãe, de 47 anos, sua avó, de 72 anos, e uma vizinha de 59 anos.

As denunciantes contaram que o ato ocorreria de forma reiterada, inclusive na presença de crianças, e que, em uma das ocasiões, o aposentado chegou a seguir uma delas até um contêiner de lixo instalado nas imediações e passou a lhe chamar de "gostosa".