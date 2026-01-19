Na tarde desta segunda-feira (19), uma forte chuva alagou ruas, derrubou árvore e causou transtornos para moradores de ao menos duas cidades da região. Não há registro de feridos.

Em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), a Defesa Civil informou que choveu 75 milímetros em um período de cerca de 45 minutos.

Em razão da elevada precipitação, o Córrego Barra Bonita transbordou, inundando a avenida Caio Simões, na região central do município.