JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
JAÚ E BARRA BONITA

Chuva alaga ruas, derruba árvore e causa transtornos na região

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/redes sociais
Na tarde desta segunda-feira (19), uma forte chuva alagou ruas, derrubou árvore e causou transtornos para moradores de ao menos duas cidades da região. Não há registro de feridos.

Em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), a Defesa Civil informou que choveu 75 milímetros em um período de cerca de 45 minutos.

Em razão da elevada precipitação, o Córrego Barra Bonita transbordou, inundando a avenida Caio Simões, na região central do município.

Pontos de alagamento também foram registrados pela Defesa Civil em outras regiões, como as avenidas Industrial, Narcisa Chesini Ometto e Pedro Ometto.

Além disso, segundo o órgão, houve deslizamento de terra na estrada do Barreirinho e alagamento na estrada da Cesp, ambas na zona rural.

A Prefeitura de Barra Bonita informou que segue com monitoramento constante, com equipes mobilizadas e de prontidão para ações preventivas e corretivas, reduzindo riscos e evitando novos danos.

A administração ressaltou, ainda, que as chuvas elevaram o nível da água até o ponto máximo já previsto no sistema de contenção, instalado após o rompimento da avenida Papa João Paulo II, em 2022.

De acordo com o prefeito Manezinho Fabiano, pela primeira vez desde a execução da obra de recuperação da avenida, a água alcançou o limite do vertedouro, reduzindo o volume na parte baixa da cidade.

Já em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a Secretaria de Proteção e Defesa Civil atuou, juntamente com o Corpo de Bombeiros, na queda de uma árvore no Jardim São José.

