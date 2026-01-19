Na tarde desta segunda-feira (19), uma forte chuva alagou ruas, derrubou árvore e causou transtornos para moradores de ao menos duas cidades da região. Não há registro de feridos.
Em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), a Defesa Civil informou que choveu 75 milímetros em um período de cerca de 45 minutos.
Em razão da elevada precipitação, o Córrego Barra Bonita transbordou, inundando a avenida Caio Simões, na região central do município.
Pontos de alagamento também foram registrados pela Defesa Civil em outras regiões, como as avenidas Industrial, Narcisa Chesini Ometto e Pedro Ometto.
Além disso, segundo o órgão, houve deslizamento de terra na estrada do Barreirinho e alagamento na estrada da Cesp, ambas na zona rural.
A Prefeitura de Barra Bonita informou que segue com monitoramento constante, com equipes mobilizadas e de prontidão para ações preventivas e corretivas, reduzindo riscos e evitando novos danos.
A administração ressaltou, ainda, que as chuvas elevaram o nível da água até o ponto máximo já previsto no sistema de contenção, instalado após o rompimento da avenida Papa João Paulo II, em 2022.
De acordo com o prefeito Manezinho Fabiano, pela primeira vez desde a execução da obra de recuperação da avenida, a água alcançou o limite do vertedouro, reduzindo o volume na parte baixa da cidade.
Já em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a Secretaria de Proteção e Defesa Civil atuou, juntamente com o Corpo de Bombeiros, na queda de uma árvore no Jardim São José.