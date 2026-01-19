Botucatu - Um motociclista de 25 anos morreu, na madrugada deste domingo (18), após se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento das ruas Siqueira Campos e Curuzu, no Centro de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, por razões a serem esclarecidas, os dois veículos se envolveram em um acidente no local, que é dotado de semáforo, por volta das 2h30. Tanto a motocicleta quanto o automóvel sofreram danos.

O motociclista foi socorrido em estado grave, com parada cardiorrespiratória e lesão cervical, e conduzido ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.