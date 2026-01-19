19 de janeiro de 2026
EM BOTUCATU

Motociclista morre após colisão com carro em cruzamento

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
HCFMB/Reprodução
Jovem de 25 anos foi socorrido em estado grave, com parada cardiorrespiratória e lesão cervical, e conduzido ao Hospital das Clínicas (HC), mas não resistiu
Botucatu - Um motociclista de 25 anos morreu, na madrugada deste domingo (18), após se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento das ruas Siqueira Campos e Curuzu, no Centro de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, por razões a serem esclarecidas, os dois veículos se envolveram em um acidente no local, que é dotado de semáforo, por volta das 2h30. Tanto a motocicleta quanto o automóvel sofreram danos.

O motociclista foi socorrido em estado grave, com parada cardiorrespiratória e lesão cervical, e conduzido ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.

O corpo do jovem foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia e sepultado no final da tarde de domingo, no Cemitério Portal das Cruzes, em Botucatu. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

