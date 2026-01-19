Lençóis Paulista - Morreu na manhã desta segunda-feira (19), aos 66 anos, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), o radialista Carlos Alberto Mastrângelo Duarte, o Carlinhos Duarte, considerado uma referência no jornalismo local. O corpo dele está sendo velado na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, anexo ao Paço Municipal, e será sepultado nesta terça (20), às 9h30, no Cemitério Municipal Alcides Francisco. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.
Filho de Joaquim Luiz Duarte e Maria Mastrângelo Duarte, Carlos Alberto Duarte nasceu em Lençóis Paulista, em 17 de outubro de 1959, era casado com Josenilda Gonçalves Ramos e tinha três filhos - Chrystian, Frederick e Pablo.
"Ícone do jornalismo e um dos profissionais mais respeitados da comunicação e do rádio lençoense, Carlinhos dedicou sua vida à cobertura dos fatos e eventos jornalísticos da história recente de Lençóis Paulista", cita o Executivo em nota.
"Com um olhar extremamente aguçado e bem informado, Carlinhos construiu uma narrativa no jornalismo como poucos. Desde sua apuração, investigação e produção final, o trabalho desenvolvido por ele, vinha com a assinatura da credibilidade e o DNA do compromisso com a veracidade".
O jornalista teve passagens por vários veículos de imprensa de Lençóis. Começou na Difusora AM, onde realizou coberturas esportivas e, mais tarde, jornalismo diário. Trabalhou também no jornal Tribuna Lençoense, do qual foi sócio posteriormente.
Ainda na imprensa escrita, também teve passagem pelo Jornal O ECO. Na Rádio Ventura FM, esteve à frente do 90.1 Notícias, que levou informações para milhares de pessoas de Lençóis Paulista e região. Mais recentemente, ligado nas novas tendências, também atuou no jornalismo digital por meio do portal GuiaLP.
Por sua credibilidade e precisão, a Câmara Municipal, em março de 2020, outorgou ao radialista uma Moção de Congratulações assinada pelo então vereador Manoel dos Santos Silva (Manezinho).
"Referência em comunicação, informação e prestação de serviços, o programa 90.1 está entre os mais ouvidos da região, diariamente formando opinião e levando informações preciosas. Comandado pelo experiente radialista Carlos Alberto Duarte, o programa de notícias se destaca na grade da Ventura FM há 16 anos, consagrado pela credibilidade e precisão”, destacava um trecho da moção.
Ainda de acordo com a nota da prefeitura, ao longo dos anos, Carlinhos, entrevistou personalidades e cobriu eleições e eventos esportivos, sociais, culturais, econômicos e esportivos com coragem e eficiência. "Como poucos, construiu uma carreira no rádio lençoense, conquistada pelo zelo, compromisso e ética", diz.
O prefeito André Sasso, o Cagarete, ao ser informado sobre o falecimento do amigo, destacou o encontro com o radialista durante o réveillon deste ano. "Foi uma honra abraçá-lo logo nos primeiros minutos de 2026. Sua voz marcante, conhecida por toda Lençóis e região, somada a coragem e eficiência ao exercer como ninguém seu trabalho jornalístico, ganhou o respeito dos seus seguidores ao longo de uma vida toda”, lembrou.
Também por meio de nota, a VenturaFM lamentou a morte de Carlinhos Duarte. "Além do jornalismo, também realizou grandes eventos que marcaram a cidade. Dono de uma humildade rara, tinha um coração generoso, acolhedor e um respeito genuíno por todas as pessoas com quem conviveu", declarou.
"Mesmo enfrentando problemas de saúde desde o ano passado, Carlinhos nunca perdeu a vontade de viver, de trabalhar e de fazer aquilo que sempre amou: comunicar. Seguia colaborando com a rádio dentro das suas possibilidades, mantendo viva a paixão pela comunicação até o fim. Sua ausência deixa um vazio imenso, mas seu legado permanece vivo na história da comunicação lençoense e na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo".