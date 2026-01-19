Lençóis Paulista - Morreu na manhã desta segunda-feira (19), aos 66 anos, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), o radialista Carlos Alberto Mastrângelo Duarte, o Carlinhos Duarte, considerado uma referência no jornalismo local. O corpo dele está sendo velado na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, anexo ao Paço Municipal, e será sepultado nesta terça (20), às 9h30, no Cemitério Municipal Alcides Francisco. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.

Filho de Joaquim Luiz Duarte e Maria Mastrângelo Duarte, Carlos Alberto Duarte nasceu em Lençóis Paulista, em 17 de outubro de 1959, era casado com Josenilda Gonçalves Ramos e tinha três filhos - Chrystian, Frederick e Pablo.

"Ícone do jornalismo e um dos profissionais mais respeitados da comunicação e do rádio lençoense, Carlinhos dedicou sua vida à cobertura dos fatos e eventos jornalísticos da história recente de Lençóis Paulista", cita o Executivo em nota.