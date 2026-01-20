Na próxima quarta-feira (21), o Hospital de Base de Bauru (HBB) completa 75 anos de fundação. O mês também marca os 13 anos de gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), iniciada em 1º de janeiro de 2013. Para celebrar os dois marcos, a instituição preparou uma programação especial voltada aos colaboradores, protagonistas da história e do funcionamento diário do hospital.
Entre as ações comemorativas, no próprio dia 21 de janeiro, a partir das 10h, será realizada uma programação especial que inclui apresentação de violino, palavra da diretoria, o tradicional “parabéns” e a entrega de bolo aos colaboradores. Na mesma data, a instituição promoverá a abertura de uma cápsula do tempo, lacrada em 2021, durante o período da pandemia de Covid-19, em um momento simbólico de resgate da memória recente do hospital.
Na quinta-feira (22), os colaboradores terão mais uma oportunidade de confraternização com a distribuição do bolo comemorativo, reforçando o caráter coletivo das celebrações.
Já na semana do dia 26 de janeiro, a programação se amplia com a instalação de um painel comemorativo, a exibição de um vídeo em formato de “túnel do tempo”, que reúne imagens e registros históricos da trajetória do Hospital de Base ao longo das décadas, e a apresentação de itens que integraram a cápsula do tempo. A agenda da semana inclui ainda rodas de conversa dedicadas ao compartilhamento de experiências e memórias de profissionais que vivenciaram diferentes fases do Hospital de Base, do passado ao presente.
“As comemorações não são apenas sobre datas, mas sobre pertencimento e propósito. Cada ação pensada para este momento busca valorizar as pessoas que constroem diariamente a história do Hospital de Base e, ao mesmo tempo, reafirmar nossa missão essencial de cuidar, salvar vidas e oferecer uma assistência pública de saúde qualificada, sustentada pelo comprometimento e pela dedicação de nossos profissionais.”, afirma Roberta Fiuza Ramos, diretora administrativa do Hospital de Base.
Do nascimento à senioridade
Fundado em 21 de janeiro de 1951, o Hospital de Base de Bauru é uma unidade estadual de saúde caracterizada como hospital geral de referência em trauma, com atuação em urgência e emergência. A partir de 2013, com o início da gestão pela Famesp, a instituição iniciou um amplo processo de renovação estrutural, organizacional e assistencial.
Entre 2013 e 2014, aproximadamente R$ 5 milhões foram investidos em reformas, melhorias estruturais, instalações e aquisição de equipamentos. O hospital também ampliou significativamente sua capacidade assistencial, passando de 60 leitos existentes até o final de 2012 para os atuais 141 leitos de internação clínica e cirúrgica, além de 28 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Conquistas recentes
No segundo semestre do ano passado, o Hospital de Base de Bauru ampliou a estrutura de seu Ambulatório de Especialidades, que passou a funcionar em um novo prédio anexo à unidade. A mudança permitiu a centralização dos atendimentos em um espaço com estrutura física ampliada, ambiente climatizado e acesso facilitado, proporcionando mais conforto e eficiência aos pacientes dos 18 municípios pactuados. Atualmente, o ambulatório realiza, em média, dois mil atendimentos médicos mensais e cerca de 1,9 mil atendimentos não médicos.
Ainda no último ano, o Hospital de Base ampliou sua capacidade de atendimento a pacientes renais crônicos com a instalação de três novas cadeiras de hemodiálise no Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS). Com a expansão, o número total de estações passou de 24 para 27, viabilizando a criação de 18 novas vagas definitivas, distribuídas entre os três turnos de funcionamento.
Também em 2025, a unidade concluiu a etapa presencial do projeto Lean nas Emergências, promovido pelo Ministério da Saúde por meio do PROADI-SUS, com consultoria da Beneficência Portuguesa de São Paulo, alcançando como principal resultado a otimização da capacidade instalada equivalente à abertura de 17 leitos, sem necessidade de expansão física.
Esses avanços se somam a outros importantes reconhecimentos institucionais. Em 2023, o Hospital de Base recebeu o selo do Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH), iniciativa mantida pela Associação Paulista de Medicina (APM). Já no início de 2026, o Hospital se destacou em levantamento nacional que classificou os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, figurando entre os 30 melhores do Estado de São Paulo.
“Celebrar esses marcos é reconhecer o empenho diário de cada colaborador e reforçar que as conquistas institucionais são resultado direto do trabalho coletivo, do compromisso com a assistência pública de qualidade e da constante busca por aprimoramento”, destaca Antonio Rugolo Jr., superintendente de Atenção à Saúde da Famesp.