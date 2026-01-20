Na próxima quarta-feira (21), o Hospital de Base de Bauru (HBB) completa 75 anos de fundação. O mês também marca os 13 anos de gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), iniciada em 1º de janeiro de 2013. Para celebrar os dois marcos, a instituição preparou uma programação especial voltada aos colaboradores, protagonistas da história e do funcionamento diário do hospital.

Entre as ações comemorativas, no próprio dia 21 de janeiro, a partir das 10h, será realizada uma programação especial que inclui apresentação de violino, palavra da diretoria, o tradicional “parabéns” e a entrega de bolo aos colaboradores. Na mesma data, a instituição promoverá a abertura de uma cápsula do tempo, lacrada em 2021, durante o período da pandemia de Covid-19, em um momento simbólico de resgate da memória recente do hospital.

Na quinta-feira (22), os colaboradores terão mais uma oportunidade de confraternização com a distribuição do bolo comemorativo, reforçando o caráter coletivo das celebrações.