19 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
UNIDADE DE SAÚDE

Bauru: posto da Vila Cardia tem fiação furtada e serviço afetado

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Google Maps/Reprodução
Em razão do furto, alguns atendimentos precisaram ser ajustados
Em razão do furto, alguns atendimentos precisaram ser ajustados

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Cardia, em Bauru, teve parte da fiação elétrica furtada, o que afetou parcialmente o funcionamento dos serviços do local. O caso foi registrado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (19).

Em razão do furto, alguns atendimentos precisaram ser ajustados. No entanto, a pasta informou que seguem mantidos os atendimentos de pediatria e de médico de saúde da família, além dos serviços de vacinação e parte dos procedimentos de enfermagem.

A Secretaria de Saúde informou, em nota, que a fiação já está em processo de restauração e a expectativa é de que o atendimento na unidade seja normalizado o mais breve possível.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários