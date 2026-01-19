A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Cardia, em Bauru, teve parte da fiação elétrica furtada, o que afetou parcialmente o funcionamento dos serviços do local. O caso foi registrado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (19).

Em razão do furto, alguns atendimentos precisaram ser ajustados. No entanto, a pasta informou que seguem mantidos os atendimentos de pediatria e de médico de saúde da família, além dos serviços de vacinação e parte dos procedimentos de enfermagem.

A Secretaria de Saúde informou, em nota, que a fiação já está em processo de restauração e a expectativa é de que o atendimento na unidade seja normalizado o mais breve possível.