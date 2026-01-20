A falta de 240 sondas traqueais, essenciais para a sobrevivência de um bebê de um ano, levou a mãe, Letícia Cardoso, de 26 anos, a viver dias de desespero no início de janeiro de 2026. Segundo ela, o material não foi entregue pela rede pública, restando apenas cinco unidades em casa para uma criança que depende de aspiração constante para respirar. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a ausência ocorreu por uma falta pontual no almoxarifado central, causada por intercorrências no abastecimento do insumo.

Letícia, que é operadora de caixa, relata que o filho enfrenta graves problemas de saúde desde os primeiros dias de vida. Diagnosticado com bronquiolite, o bebê passou a usar traqueostomia aos dois meses e permaneceu por um longo período intubado na maternidade e no Hospital Estadual, o que resultou em complicações respiratórias.

De acordo com a mãe, a intubação prolongada causou estenose subglótica, um estreitamento da via aérea logo abaixo das cordas vocais. Além disso, durante a internação, a criança contraiu uma bactéria hospitalar, que deixou sequelas no pulmão direito. Por esses motivos, ele precisa ser aspirado entre 10 e 12 vezes por dia com o uso de sondas traqueais.