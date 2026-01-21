O desaparecimento repentino de Bisteca, na última semana, causou apreensão e mobilizou funcionários da base do SOS Unimed de Bauru. A cadela, que “faz parte” da equipe há cerca de seis anos, não foi encontrada em seu cantinho habitual, o que levou imediatamente ao início das buscas.
Funcionários procuraram pela base, pelo entorno e até pela estrada, além de divulgarem o sumiço nas redes sociais. No dia seguinte, a esperança se confirmou: surgiram informações de que uma cadela com as mesmas características havia sido vista em Agudos e, após horas de procura, dois funcionários que estavam de folga, conseguiram localizá-la em uma clínica veterinária. O reencontro foi marcado por emoção, alegria e muitas demonstrações de carinho.
Depois de encontrada e trazida de volta nesta quinta-feira (15), Bisteca correu direto para o cobertor e o colchão onde costuma dormir, como se reconhecendo imediatamente o lugar que tem como lar. O retorno reforçou o vínculo construído ao longo dos anos entre a cadela e os profissionais do hospital, que comemoraram a volta como a de um membro da própria equipe.
A história dessa relação começou de forma simples. Bisteca apareceu timidamente na base, atraída por água e comida oferecidas por alguns funcionários. Com o tempo, passou a frequentar o local diariamente, até ficar de vez. Ganhou casinha, cobertores, roupinhas, potes de ração, crachá de identificação (Bisteca Germano, sobrenome de uma das médicas que cuidam da cadela) e até um “uniforme” semelhante ao usado pelos profissionais. O cuidado sempre foi coletivo: funcionários levam ração, dão banho, oferecem petiscos e fazem questão de garantir o bem-estar da cadela, conhecida pela docilidade, educação e apego às pessoas.
Mesmo pequena, Bisteca sempre demonstrou um instinto protetor. Ela late para alertar quando alguém estranho se aproxima, mas logo se mostra carinhosa com crianças, pacientes e funcionários. Essa lealdade ficou evidente quando, há 4 anos, durante uma troca de plantão, um pitbull invadiu a base e avançou contra um funcionário. Bisteca se colocou à frente para defendê-lo e acabou gravemente ferida. Socorrida imediatamente, ficou internada por mais de uma semana, passou por procedimentos veterinários e recebeu visitas constantes dos funcionários que se revezavam para visita-la. As despesas do tratamento foram pagas de forma coletiva, mais uma prova do laço criado entre ela e a equipe.
Após a recuperação, tentativas de adoção chegaram a ser feitas, mas Bisteca não se adaptou longe da base. Triste e apática fora dali, deixou claro onde se sentia em casa. Hoje, de volta ao convívio diário com os funcionários, ela é vista como mais do que um mascote: é um símbolo de união, cuidado e amor compartilhado. “Ela ama todo mundo aqui, e todo mundo ama muito a Bisteca”, resume a médica Sibele Germano, emocionada.