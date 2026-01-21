O desaparecimento repentino de Bisteca, na última semana, causou apreensão e mobilizou funcionários da base do SOS Unimed de Bauru. A cadela, que “faz parte” da equipe há cerca de seis anos, não foi encontrada em seu cantinho habitual, o que levou imediatamente ao início das buscas.

Funcionários procuraram pela base, pelo entorno e até pela estrada, além de divulgarem o sumiço nas redes sociais. No dia seguinte, a esperança se confirmou: surgiram informações de que uma cadela com as mesmas características havia sido vista em Agudos e, após horas de procura, dois funcionários que estavam de folga, conseguiram localizá-la em uma clínica veterinária. O reencontro foi marcado por emoção, alegria e muitas demonstrações de carinho.

Depois de encontrada e trazida de volta nesta quinta-feira (15), Bisteca correu direto para o cobertor e o colchão onde costuma dormir, como se reconhecendo imediatamente o lugar que tem como lar. O retorno reforçou o vínculo construído ao longo dos anos entre a cadela e os profissionais do hospital, que comemoraram a volta como a de um membro da própria equipe.