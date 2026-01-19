Uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu um jovem de 20 anos por receptação por estar com uma moto furtada, no Parque Jaraguá, em Bauru, na tarde deste domingo (18).
Durante patrulhamento a equipe avistou dois indivíduos transitando em alta velocidade em uma motocicleta no Parque Jaraguá, cujas características coincidiam com as de um veículo com registro de furto, identificado pelo Sistema Muralha Paulista.
Ao perceber a aproximação policial, o condutor passou a realizar manobras perigosas, inclusive empinando a motocicleta. Diante da não obediência da ordem de parada, sendo iniciada fuga em alta velocidade, com desrespeito às normas de trânsito e circulação sobre calçadas, colocando em risco pedestres e outros condutores.
Em um cruzamento do bairro, durante tentativa de conversão, o condutor perdeu o controle da motocicleta, ocasionando colisão com um ônibus do transporte coletivo. Em razão do impacto, os ocupantes caíram ao solo, sendo que o piloto de 20 anos ficou sob o veículo, sofrendo atropelamento, enquanto o outro ocupante da moto sofreu escoriações.
O socorro médico foi acionado e os indivíduos foram encaminhados para atendimento hospitalar. O condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves, necessitando de intervenção cirúrgica na perna, permanecendo internado. O passageiro, de 15 anos, recebeu atendimento médico e foi liberado.
A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que retificou a prisão em flagrante do indivíduo maior de idade pelo crime de receptação, devido à situação de furto da motocicleta. O adolescente envolvido foi ouvido e posteriormente liberado aos cuidados de seu responsável legal.