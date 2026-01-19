Uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu um jovem de 20 anos por receptação por estar com uma moto furtada, no Parque Jaraguá, em Bauru, na tarde deste domingo (18).

Durante patrulhamento a equipe avistou dois indivíduos transitando em alta velocidade em uma motocicleta no Parque Jaraguá, cujas características coincidiam com as de um veículo com registro de furto, identificado pelo Sistema Muralha Paulista.

Ao perceber a aproximação policial, o condutor passou a realizar manobras perigosas, inclusive empinando a motocicleta. Diante da não obediência da ordem de parada, sendo iniciada fuga em alta velocidade, com desrespeito às normas de trânsito e circulação sobre calçadas, colocando em risco pedestres e outros condutores.