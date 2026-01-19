Uma casa foi completamente destruída por um incêndio que se espalhou rapidamente na manhã desta segunda-feira (19) em Bauru, deixando novamente um rastro de destruição e tristeza na comunidade Piquete 2, localizada na quadra 8 da rua Sargento Leôncio Ferreira dos Santos. O local fica entre o Parque Roosevelt e o Jardim Andorfato, na Zona Norte da cidade. Há menos de um ano, em julho do ano passado, esse mesmo conjunto de imóveis teve diversas casas consumidas pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros apagou as chamas, mas não sobrou nada no local. A ausência de espaçamento entre as casas, todas com dois ou três cômodos, dificultou o trabalho e favoreceu a propagação do incêndio. Não houve feridos.

A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social prestaram apoio à família, que perdeu o pouco que tinha.