19 de janeiro de 2026
EM CINZAS OUTRA VEZ

Incêndio destrói casa de comunidade na Zona Norte de Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Finalização do serviço do Corpo de Bombeiros
Finalização do serviço do Corpo de Bombeiros

Uma casa foi completamente destruída por um incêndio que se espalhou rapidamente na manhã desta segunda-feira (19) em Bauru, deixando novamente um rastro de destruição e tristeza na comunidade Piquete 2, localizada na quadra 8 da rua Sargento Leôncio Ferreira dos Santos. O local fica entre o Parque Roosevelt e o Jardim Andorfato, na Zona Norte da cidade. Há menos de um ano, em julho do ano passado, esse mesmo conjunto de imóveis teve diversas casas consumidas pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros apagou as chamas, mas não sobrou nada no local. A ausência de espaçamento entre as casas, todas com dois ou três cômodos, dificultou o trabalho e favoreceu a propagação do incêndio. Não houve feridos.

A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social prestaram apoio à família, que perdeu o pouco que tinha.

EM JULHO DE 2025:
Incêndio destrói casas de comunidade na Z. Norte de Bauru; VÍDEO

