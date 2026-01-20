Um homem agrediu a ex-companheira, ameaçou matá-la e fugiu levando os cães dos filhos na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Jardim Orlando Ometto, em Jaú. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima relatou que o ex-companheiro, sob efeito de álcool, danificou o portão da casa, invadiu o imóvel e passou a ameaçá-la com uma tesoura de jardinagem. Durante a ação, ele subtraiu dois aparelhos celulares, empurrou a vítima e a segurou pelo pescoço antes de fugir, levando também os cães pertencentes aos filhos.

A mulher apresentou aos policiais uma medida protetiva de urgência vigente, que determinava o afastamento do agressor a uma distância mínima de 100 metros. Em patrulhamento pela região, a equipe localizou o suspeito e, com ele, foram encontrados os dois celulares e a tesoura utilizada na ameaça. Posteriormente, foi constatado que o autor ainda não havia sido formalmente cientificado da medida protetiva.