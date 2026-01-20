20 de janeiro de 2026
Polícia Rodoviária realiza doação de fraldas para a Apae em Bauru

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação

A 1ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv) realizará a entrega de 4.948 fraldas geriátricas e infantis nesta quarta-feira (21), para a APAE Bauru. Os itens foram arrecadados através da Campanha Natal Iluminado, promovida pelo batalhão na base de Bauru.

Durante a campanha, que teve início em 5 de dezembro e se encerrou no dia 10 de janeiro, a Base do Policiamento Rodoviário de Bauru foi decorada com luzes de Natal, com o intuito de incentivar o público a conhecer o trabalho realizado pela Polícia Militar Rodoviária e doar os itens sugeridos. 

