A 1ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv) realizará a entrega de 4.948 fraldas geriátricas e infantis nesta quarta-feira (21), para a APAE Bauru. Os itens foram arrecadados através da Campanha Natal Iluminado, promovida pelo batalhão na base de Bauru.

Durante a campanha, que teve início em 5 de dezembro e se encerrou no dia 10 de janeiro, a Base do Policiamento Rodoviário de Bauru foi decorada com luzes de Natal, com o intuito de incentivar o público a conhecer o trabalho realizado pela Polícia Militar Rodoviária e doar os itens sugeridos.