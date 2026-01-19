O depoimento do Diretor de Limpeza Pública, Serviços Funerários e Cemitérios da Emdurb, Levi Momesso, na Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb, na manhã desta segunda-feira (19), revelou uma nova informação: a troca de telhas inservíveis por madeira para a reforma do refeitório dos funcionários do Terminal Rodoviário. A negociação não seguiu os procedimentos administrativos corretos e foi feita sem o conhecimento da presidente da empresa pública, Gislaine Magrini, segundo Momesso.

A partir de uma pergunta da vereadora Estrela Almagro (PT) sobre a aquisição de madeira para reforma do refeitório, Momesso disse que foi procurado por um funcionário da Emdurb que se interessava em algumas telhas que seriam descartadas. Como não era possível a doação, Momesso sugeriu a troca por madeiras para a reforma do telhado do refeitório. “O funcionário comprou a madeira, que totalizou R$ 3.390,00, com nota, e trocamos por 17 telhas inservíveis, que estavam inteiras”, informou o diretor. Detalhe: foi durante a reforma do telhado do refeitório que ocorreu um acidente com a morte de um funcionário da Emdurb.

Diante dessa nova informação, a Comissão irá convocar o funcionário envolvido, que é fiscal de transporte, e o encarregado da manutenção, para prestarem esclarecimentos.