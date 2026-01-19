O Esporte Clube Noroeste inicia, a partir desta segunda-feira (19), a venda de ingressos avulsos para os próximos jogos da equipe como mandante no Campeonato Paulista Casas Bahia 2026, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A comercialização contempla os confrontos diante do Capivariano e do Velo Clube, dois compromissos importantes para a sequência do Norusca na competição estadual.

As entradas estão disponíveis para o público em geral e podem ser adquiridas de forma on-line, com praticidade e segurança, por meio do site oficial:

https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home

Para os torcedores que preferem comprar presencialmente ou que ainda enfrentam dificuldades na compra on-line, o clube disponibiliza pontos de venda físicos, com atendimento em horário comercial.

Pontos de venda físicos