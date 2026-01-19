19 de janeiro de 2026
TODOS AO ALFREDÃO!

Norusca inicia venda de ingressos para próximos 2 jogos em casa

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
O Esporte Clube Noroeste inicia, a partir desta segunda-feira (19), a venda de ingressos avulsos para os próximos jogos da equipe como mandante no Campeonato Paulista Casas Bahia 2026, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A comercialização contempla os confrontos diante do Capivariano e do Velo Clube, dois compromissos importantes para a sequência do Norusca na competição estadual.

As entradas estão disponíveis para o público em geral e podem ser adquiridas de forma on-line, com praticidade e segurança, por meio do site oficial:  
https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home

Para os torcedores que preferem comprar presencialmente ou que ainda enfrentam dificuldades na compra on-line, o clube disponibiliza pontos de venda físicos, com atendimento em horário comercial.

Pontos de venda físicos

- Secretaria do Clube — das 9h às 18h  
  Rua Benedito Eleutério, 4-10

- FINCH — das 8h às 18h  
  Avenida Getúlio Vargas, 3-03

Os valores dos ingressos variam conforme o setor escolhido pelo torcedor:

- Arquibancada Eucalipto: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

- Arquibancada Central: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

- Arquibancada Benedito Eleutério – Setor Norusca: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

- Cadeira Coberta: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada) 
 
- Arquibancada Benedito Eleutério – Visitante: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

