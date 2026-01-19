Um homem de 50 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, na noite do último sábado (17), após se envolver em um acidente de trânsito, tentar fugir do local, causar danos ao patrimônio público e avançar com o veículo contra uma vítima, em uma ocorrência registrada no Jardim Itamarati.
De acordo com a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para atender um acidente com desentendimento entre as partes na rua Daniel Fagioto. No local, as vítimas relataram que o condutor de uma GM/Montana realizou uma ultrapassagem brusca pela avenida Leonardo Vilas Boas e acabou colidindo em outro veículo. Após a batida, o motorista estacionou em um comércio da região e, após uma tentativa frustrada de acordo, tentou deixar o local.
Ainda segundo o registro, no momento em que o irmão do condutor atingido pela Montana tentou acalmar a situação e informou que a Polícia Militar havia sido acionada, o suspeito avançou propositalmente com o veículo em sua direção, tentando atropelá-lo. A vítima foi arrastada sobre o capô por alguns quarteirões e sofreu lesões nas pernas. Na sequência, o condutor da Montana decidiu deixar o endereço. Mas durante a fuga, o carro subiu na calçada, atingiu dois postes de sinalização e colidiu contra um muro.
No atendimento, o motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados, fala alterada e dificuldade de coordenação, além de se recusar a realizar o teste do bafômetro. Consulta do COI apontou que a Carteira Nacional de Habilitação dele estava cassada por infração anterior da mesma natureza. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Pronto-Socorro, onde exame médico confirmou os sinais de embriaguez.
A Polícia Militar realizou os procedimentos administrativos, com elaboração de autos de infração e a remoção do veículo ao pátio. A Perícia Técnica também foi acionada para avaliar os danos ao patrimônio público. Posteriormente, todos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado Valdir Rosa registrou a ocorrência e ratificou a prisão. O suspeito vai a responder por dano ao patrimônio público, fuga do local do acidente, embriaguez ao volante e tentativa de homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.