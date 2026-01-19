Um homem de 50 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, na noite do último sábado (17), após se envolver em um acidente de trânsito, tentar fugir do local, causar danos ao patrimônio público e avançar com o veículo contra uma vítima, em uma ocorrência registrada no Jardim Itamarati.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para atender um acidente com desentendimento entre as partes na rua Daniel Fagioto. No local, as vítimas relataram que o condutor de uma GM/Montana realizou uma ultrapassagem brusca pela avenida Leonardo Vilas Boas e acabou colidindo em outro veículo. Após a batida, o motorista estacionou em um comércio da região e, após uma tentativa frustrada de acordo, tentou deixar o local.

Ainda segundo o registro, no momento em que o irmão do condutor atingido pela Montana tentou acalmar a situação e informou que a Polícia Militar havia sido acionada, o suspeito avançou propositalmente com o veículo em sua direção, tentando atropelá-lo. A vítima foi arrastada sobre o capô por alguns quarteirões e sofreu lesões nas pernas. Na sequência, o condutor da Montana decidiu deixar o endereço. Mas durante a fuga, o carro subiu na calçada, atingiu dois postes de sinalização e colidiu contra um muro.