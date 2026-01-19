O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit já está no Rio Grande do Sul para as próximas duas rodadas do NBB Caixa. O primeiro compromisso será nesta segunda-feira (19), diante do Caxias do Sul, às 19h30, no ginásio do Sesi. Na sequência, o Dragão enfrenta o União Corinthians na quarta-feira (21), às 19h, no ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul. Ambas as partidas terão transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB.

A equipe bauruense iniciou o returno com três jogos consecutivos em casa: foram duas vitórias contra Osasco e Pinheiros e uma derrota na última bola para o Paulistano. Com isso, o Dragão ocupa a 11ª colocação do campeonato nacional, com 11 triunfos em 22 partidas (50% de aproveitamento).

Apesar da reação no confronto passado, quando o time bauruense cortou uma diferença de 21 pontos, o técnico Paulo Jaú destacou que não há mais margem para tropeços. “Nós estamos devendo. Nosso primeiro turno foi muito abaixo, principalmente fora de casa. Foram apenas duas vitórias longe da Panela. Então precisamos melhorar. O objetivo é ganhar esses próximos dois jogos fora de casa. Só assim vamos nos manter competindo e ter chances de chegar aonde a gente quer”, afirmou o comandante.