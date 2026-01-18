Pela terceira rodada do Paulistão 2026, São Bernardo e Noroeste empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (18), em São Bernardo do Campo. O Norusca saiu perdendo, mas empatou no segundo tempo, com Carlão, sempre ele.

O São Bernardo foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com João Paulo, que marcou de fora da área. O juiz marcou toque no braço do jogador e anulou o gol, mas o lance foi validado após a revisão do VAR.

Na segunda etapa, o Norusca conseguiu o empate aos 11 minutos, em uma cobrança de pênalti de Carlão.