Pela terceira rodada do Paulistão 2026, São Bernardo e Noroeste empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (18), em São Bernardo do Campo. O Norusca saiu perdendo, mas empatou no segundo tempo, com Carlão, sempre ele.
O São Bernardo foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com João Paulo, que marcou de fora da área. O juiz marcou toque no braço do jogador e anulou o gol, mas o lance foi validado após a revisão do VAR.
Na segunda etapa, o Norusca conseguiu o empate aos 11 minutos, em uma cobrança de pênalti de Carlão.
O Noroeste soma agora dois pontos e cai para a 14ª posição. Depois de perder em casa na estreia, o Norusca conseguiu dois pontos em seus dois jogos como visitante. O próximo jogo é contra o Capivariano, na próxima quarta-feira (21), às 19h, no Alfredão, em Bauru.
O São Bernardo chegou a 4 pontos e é o sexto colocado do Paulista. Faltam cinco jogos para o final da primeira fase, que define oito classificados e dois rebaixados.
A equipe bauruense fez um bom jogo, embora ainda não tenha encontrado a vitória.