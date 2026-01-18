Um médico de Bauru, que já atuou profissionalmente na cidade, foi preso em flagrante após matar a tiros dois colegas de profissão na noite desta sexta-feira (16), em frente a um restaurante na avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o autor dos disparos é Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos.

O crime ocorreu por volta das 22h, quando ele se encontrou com os médicos Luís Roberto Pellegrini Gomes, 43, e Vinicius dos Santos Oliveira, 35. Os três teriam discutido dentro do restaurante, situação que chegou a motivar o acionamento da Guarda Civil Municipal.

De acordo com o registro policial, os agentes questionaram Carlos Alberto se ele estava armado, o que foi negado. No entanto, minutos depois, já do lado de fora do estabelecimento, ele sacou uma pistola calibre 9 mm e atirou contra os colegas. Gomes, cardiologista que atuava em um hospital de Barueri, foi atingido por oito disparos. Oliveira, que trabalhava em unidades de saúde de Cotia, foi baleado duas vezes. Ambos chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro.