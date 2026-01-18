Um acidente envolvendo dois carros tirou a vida de dois homens que estavam no mesmo veículo e deixou gravemente feridos uma mulher de 64 anos e seus dois netos, um rapaz de 18 e uma menina de 10, ocupando o outro automóvel. A batida violenta ocorreu por volta das 20h30 deste sábado (17), no quilômetro 116 da rodovia Osni Mateus (SP-261), em Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru). As vítimas fatais foram identificadas como Regis Nunes Sanches, de 34 anos, e Rodrigo Fernandes Moura, de 28.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e do boletim de ocorrência (BO) registrado no Plantão Policial de Bauru, por motivos ainda a serem investigados, Regis e Rodrigo estavam a bordo de um Chevrolet Corsa que seguia na contramão do trecho. No veículo que trafegava no sentido sul regular da pista, um Fiat Fastback, estava ao volante a mulher, que tentou desviar o carro em direção ao acostamento, mas não conseguiu evitar a batida. Viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência.

De acordo com o BO, Regis, que conduzia o Corsa, teve a morte constatada no local. O passageiro do banco dianteiro, Rodrigo, foi levado à UPA de Lençóis Paulista, assim como as demais vítimas do outro carro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.