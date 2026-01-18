Um homem de 37 anos, já conhecido da polícia pela prática de furtos, foi preso neste sábado (17) após furtar uma bicicleta na Vila Aviação e utilizá-la para cometer outro crime, desta vez em uma farmácia no Jardim Redentor, em Bauru.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na região da Vila Aviação, a equipe foi acionada após o furto de uma bicicleta pertencente a um entregador, ocorrido nas dependências de um centro comercial. Com as características do objeto, os policiais iniciaram buscas e localizaram um suspeito no Jardim Redentor conduzindo uma bicicleta compatível com a descrição.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a abordagem, ele confessou o furto da bicicleta, informa a corporação. Na revista pessoal, os policiais encontraram frascos de shampoo, e o suspeito admitiu que os produtos haviam sido subtraídos de uma drogaria próxima, acrescentam os policiais.