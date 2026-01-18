Angus, Holandês e Jersey. O trio de raças tem ganhado grande protagonismo na nova fronteira da pecuária de corte brasileira, o chamado beef-on-dairy, um mercado que vem se ampliando fortemente. De olho neste filão, as empresas globais de genética que atuam dentro do país apostam em touros destas raças para serem doadores de sêmen em suas centrais.

A Seleon Biotecnologia, localizada em Itatinga, no interior de São Paulo, anunciou um investimento de R$ 2 milhões, destinados à ampliação e modernização de suas instalações, com ênfase no manejo de reprodutores taurinos puros como Angus, Holandês e Jersey.

Estes reprodutores normalmente são trazidos de zonas de regiões de clima temperado da Região Sul do Brasil, de países vizinhos ou até mesmo da América do Norte, representando um desafio adicional no manejo e na produção de doses de alto poder fertilizante.