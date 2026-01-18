Angus, Holandês e Jersey. O trio de raças tem ganhado grande protagonismo na nova fronteira da pecuária de corte brasileira, o chamado beef-on-dairy, um mercado que vem se ampliando fortemente. De olho neste filão, as empresas globais de genética que atuam dentro do país apostam em touros destas raças para serem doadores de sêmen em suas centrais.
A Seleon Biotecnologia, localizada em Itatinga, no interior de São Paulo, anunciou um investimento de R$ 2 milhões, destinados à ampliação e modernização de suas instalações, com ênfase no manejo de reprodutores taurinos puros como Angus, Holandês e Jersey.
Estes reprodutores normalmente são trazidos de zonas de regiões de clima temperado da Região Sul do Brasil, de países vizinhos ou até mesmo da América do Norte, representando um desafio adicional no manejo e na produção de doses de alto poder fertilizante.
Para responder a esta crescente demanda, a Seleon Biotecnologia segue investindo em bem-estar animal e na qualidade do processo produtivo. "Em um cenário onde muitos preferem cortar investimentos, nós decidimos acelerar e inovar", antecipa Bruno Grubisich, CEO da empresa.
Uma das melhorias diz respeito ao laboratório. A Seleon adquiriu uma moderna envasadora de sêmen da empresa francesa IMV. Denominada Isevo, essa tecnologia proporciona maior eficiência, precisão e segurança no envase.
Além do equipamento, a empresa investiu em um moderno Nucleo Counter, uma espécie de contador de células de última geração que proporciona precisão na quantidade e qualidade de espermatozoides nos ejaculados selecionados.
"Esse equipamento é vital para garantir a quantidade exata de espermatozoides, que seria cerca de 25 milhões de células por palheta, aumentando a acurácia e o potencial fecundativo do produto final", complementa Rafael Zonzini, diretor executivo da Seleon.
Segundo o executivo, a área de quarentenário também passou por melhorias e ampliações. Além dos piquetes de tifton, a empresa conta, agora, com um barracão de 14 baias - adaptáveis para bezerros e touros - e possui câmeras de monitoramento 24 horas.
Zonzini destaca que essa preocupação com a saúde animal é fundamental, pois é o local onde ocorre a pré-imunização contra tristeza parasitária, manejo crucial para sobrevivência de animais importados.
"Estamos falando de mais de 100 touros importados de alta qualidade genética, e precisamos garantir que eles estejam sempre saudáveis", informa.
O futuro é promissor
Grubisich planeja seguir investindo em tecnologia e infraestrutura, visando atender à demanda interna e se posicionar como um grande exportador de genética animal. "Estamos dando passos largos e decisivos em direção a um modelo de negócios que não só beneficia a Seleon, mas também a pecuária brasileira e a indústria como um todo", conclui o empresário, reafirmando seu compromisso com a inovação e a excelência no atendimento ao cliente. Com essas melhorias, a Seleon coloca-se à frente no segmento de genética animal, preparando-se para atender um setor que se movimenta rapidamente e que necessita de soluções inovadoras e sustentáveis. Juntos, os investimentos certamente contribuirão para o crescimento da empresa. A expectativa é superar em 50% a meta de produção estipulada. Apenas no último trimestre, já cresceu 25%. Atualmente, a central opera em capacidade quase total, com 450 touros em coleta.
Modernização em todos os setores
A modernização ainda inclui a sala de coleta, com a instalação de novos sistemas de aspersão e ventilação, cujo objetivo é melhorar o conforto térmico dos animais - fator crucial à qualidade do sêmen.
"O calor extremo pode afetar a qualidade seminal; por isso, implementamos um sistema onde os animais são molhados por um minuto e, em seguida, expostos a um sopro de vento por outros três minutos, nos dias mais quentes do ano", explica Zonzini.
Quanto à nutrição dos reprodutores, o upgrade também chegou à produção de ração. No final do mês de outubro, a empresa iniciou o plantio de 96 hectares de milho para silagem, uma área capaz de produzir 4 mil toneladas do grão.
"Com a chegada de uma pá carregadeira e um vagão misturador, nossa eficiência aumentou ainda mais, permitindo uma alimentação balanceada e controlada dos touros em coleta", projeta Zonzini.
Prestadora de serviço para as grandes centrais brasileiras de genética bovina, tais como Select Sires, Acelerated Genetics, Sexing Technologies, Cogent do Brasil, Genex e Alta Genetics, a Seleon Biotecnologia se posiciona não apenas como referência, mas como um modelo a ser seguido por outras empresas do setor.
"A demanda por genética de qualidade no país só cresce. Os números provam que estamos em um mercado em expansão, com vendas de sêmen de raças bovinas de leite e corte subindo entre 6% e 9%, respectivamente, no último Index ASBIA", afirma Zonzini.