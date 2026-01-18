Um estudo recente publicado pelo Jama Psychiatry aponta que fazer sexo pode contribuir para a cicatrização de feridas. A pesquisa sugere ainda que, mesmo na ausência de desejo sexual, gestos simples de carinho, como a troca de elogios, podem gerar benefícios parecidos.

Embora os processos envolvidos não sejam totalmente compreendidos, os resultados indicam que interações afetivas têm potencial para reforçar o sistema imunológico, o que favorece uma vida mais longa.

Pesquisas anteriores já haviam apontado a associação entre manter um relacionamento afetivo e melhores condições de saúde, incluindo a redução das taxas de mortalidade entre pessoas que vivem com alguém.