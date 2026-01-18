A Pantone anunciou a Cloud Dancer (Pantone 11-4201) como a cor de 2026: e, pela primeira vez em 26 anos, uma nuance de branco ocupa o posto mais simbólico da paleta global. Definido pela marca como um "branco leve, equilibrado e carregado de serenidade", o Cloud Dancer reflete o desejo contemporâneo por calma, clareza e simplicidade em meio ao cotidiano acelerado e repleto de estímulos.

Na decoração, o tom se destaca pela versatilidade. Funciona como uma base neutra que amplia visualmente os ambientes, valoriza a iluminação natural e cria a sensação de espaço renovado - quase como uma "tela em branco" para composições elegantes e harmônicas.

"Para quem pretende adotar a cor em casa, a dica é usá-la com inteligência: combiná-la a materiais naturais, texturas, contrastes suaves ou pequenos elementos decorativos para evitar que o ambiente se torne estéril ou frio", explica o coordenador de projetos da GT Building, Fabio Lima.