A Pantone anunciou a Cloud Dancer (Pantone 11-4201) como a cor de 2026: e, pela primeira vez em 26 anos, uma nuance de branco ocupa o posto mais simbólico da paleta global. Definido pela marca como um "branco leve, equilibrado e carregado de serenidade", o Cloud Dancer reflete o desejo contemporâneo por calma, clareza e simplicidade em meio ao cotidiano acelerado e repleto de estímulos.
Na decoração, o tom se destaca pela versatilidade. Funciona como uma base neutra que amplia visualmente os ambientes, valoriza a iluminação natural e cria a sensação de espaço renovado - quase como uma "tela em branco" para composições elegantes e harmônicas.
"Para quem pretende adotar a cor em casa, a dica é usá-la com inteligência: combiná-la a materiais naturais, texturas, contrastes suaves ou pequenos elementos decorativos para evitar que o ambiente se torne estéril ou frio", explica o coordenador de projetos da GT Building, Fabio Lima.
"A escolha de Cloud Dancer como cor do ano representa muito mais do que uma tendência cromática: é um reflexo da busca coletiva por paz, simplicidade e reconexão com o essencial. Num mundo marcado pelo excesso de informações e estímulos visuais, o branco suave surge como um verdadeiro 'respiro visual', uma oportunidade de desacelerar, refletir e criar espaços que favorecem o foco, o bem-estar e a serenidade", finaliza Fabio.
Sem deixar o ambiente frio ou sem graça
1. Use como base - paredes, tetos e móveis grandes
• Aplicar o Cloud Dancer em paredes ou tetos cria uma atmosfera luminosa e acolhedora, maximizando a entrada de luz natural e reforçando a sensação de espaço.
• Em móveis grandes, o tom funciona como ponto de partida neutro - ideal para quem gosta de renovar a decoração com frequência.
• Além disso, adapta-se bem a diferentes climas: em regiões quentes mantém a casa arejada; em locais frios reforça o minimalismo com um toque de aconchego.
2. Combine com materiais naturais e texturas quentes
• Madeiras claras, fibras naturais, palha, linho e pedras neutras são aliados perfeitos do Cloud Dancer. Essas texturas adicionam calor visual e contraponto tátil, resultando em ambientes modernos e sofisticados, sem abrir mão do conforto.
3. Aposte em contrastes suaves e na paleta neutra e natural
• Cores como bege, cinza quente, marrom suave e terracota evitam a monotonia e impedem que o branco suave pareça hospitalar.
• Tons terrosos escolhidos pela Pantone nos últimos anos - como Mocha Mousse (2025) e Peach Fuzz (2024) - também criam composições equilibradas e contemporâneas ao lado do Cloud Dancer.
4. Use em detalhes decorativos
• É possível aderir à cor do ano sem grandes intervenções. Roupas de cama, mantas, almofadas, cortinas, tapetes e luminárias no tom Cloud Dancer promovem leveza imediata.
• A estratégia permite atualizar o ambiente com praticidade e sem o risco de deixá-lo impessoal.
5. Adapte ao seu estilo - minimalista, rústico, moderno ou contemporâneo
• Por ser extremamente neutro, o Cloud Dancer transita bem entre diferentes estilos decorativos: do minimalista ao rústico, passando pelo industrial e pelo contemporâneo.
• A chave está no uso equilibrado de texturas, materiais naturais e contrastes suaves, que ajudam a imprimir personalidade e calor, sem perder a elegância.