Um menino que completou 3 anos na última sexta-feira (16) foi atropelado na noite deste sábado (17), na rua Anchieta, no Centro de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru), quando comemorava o aniversário com os pais e avós em uma lanchonete da cidade. Ele foi socorrido ao pronto-socorro da Santa Casa de Piratininga.

Segundo o boletim de ocorrência, assim que o estabelecimento encerrou as atividades, a criança escapou dos familaires e correu em direção à rua. O motorista, que prestou socorro, informou que não teve tempo de desviar, atingindo o garoto. Consta do registro policial que o menino segue hospitalizado e não corre risco de morte.