Durante uma semana, Germano realizará cirurgias diariamente, além de orientar grupos de profissionais que, posteriormente, poderão replicar a técnica em seus países de origem. As cirurgias serão acompanhadas presencialmente e também transmitidas por telão, gravadas e utilizadas como material de treinamento para médicos de outros países do continente africano, ampliando o alcance do conhecimento compartilhado.

Convidado pelo Instituto Oftalmológico Nacional de Angola, o médico chefe do setor de glaucoma da Universidade de São Paulo (USP) irá ministrar capacitação teórica e prática entre os dias 25 de janeiro e 1 de fevereiro, com foco na formação de oftalmologistas africanos.

O médico oftalmologista bauruense Renato Antunes Schiave Germano embarca no fim de janeiro para Angola com uma missão inédita e de grande relevância internacional: ele será o único brasileiro a participar presencialmente de um treinamento especializado no país africano para o ensino de uma técnica cirúrgica inovadora no tratamento do glaucoma.

Considerado a principal causa de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma é uma doença silenciosa, que não apresenta sintomas nas fases iniciais. "O paciente não sente absolutamente nada. Quando percebe, muitas vezes a doença já está avançada", explica Germano. O problema é ainda mais grave em regiões de baixa renda, como muitos países africanos, onde o acesso ao oftalmologista é limitado. Além disso, a doença apresenta maior incidência e gravidade em pessoas negras, fator que contribui para os altos índices de cegueira no continente.

A técnica que será ensinada em Angola foi desenvolvida no Brasil, na USP, e consiste no implante de um dispositivo de drenagem (semelhante a um stent) que reduz a pressão intraocular ao permitir o escoamento do líquido acumulado dentro do olho. Conhecido como Implante de Suzanna, o dispositivo foi criado pelo professor emérito da USP Remo Suzanna Júnior, com o objetivo de oferecer uma alternativa eficaz e mais acessível em comparação aos implantes importados, que possuem alto custo. Utilizado no Brasil desde 2018, o implante recebeu recentemente aprovação para uso na África e tem apresentado resultados especialmente positivos em casos avançados da doença.

Segundo o médico bauruense, a escolha de Angola para sediar o primeiro treinamento no continente marca um passo importante na difusão da técnica. "A ideia é capacitar esses profissionais para que eles levem o conhecimento adiante. É uma forma de ampliar o alcance de um tratamento que pode mudar a história do glaucoma em regiões com menos acesso à tecnologia", destaca. Germano foi convidado justamente por sua ampla experiência com o procedimento e por coordenar o setor de glaucoma da USP.