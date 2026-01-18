O Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, e manteve o 100% de aproveitamento na competição. O gol da vitória foi marcado por Flaco López, que saiu do banco de reservas no segundo tempo e balançou as redes de cabeça após cobrança de falta, confirmando o bom momento vivido pelo atacante.

Com o resultado, o Verdão chegou aos nove pontos, conquistou a terceira vitória consecutiva e dorme na liderança do Estadual, aguardando um possível tropeço do Red Bull Bragantino para se isolar na ponta. Já o Mirassol sofreu a segunda derrota seguida, permaneceu com três pontos e ocupa a oitava colocação, correndo o risco de deixar a zona de classificação ao mata-mata dependendo do complemento da rodada.

Dentro de campo, o Palmeiras foi mais presente ofensivamente, especialmente no primeiro tempo, criando boas chances com Giay, Maurício e Vitor Roque, mas parando nas defesas do goleiro Walter. O Mirassol também levou perigo em alguns momentos, principalmente na segunda etapa, porém pecou nas finalizações. Em um jogo equilibrado e de poucas emoções no segundo tempo, a bola parada decidiu, e Flaco López garantiu o triunfo alviverde.