A força-tarefa que escava uma cratera gigantesca no entorno de um poço, na zona rural de Bauru, para localizar o corpo de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, deve, finalmente, alcançar o corpo entre esta segunda (19) e terça-feira (20). Quem passa pelo local se impressiona com o tamanho do canteiro de resgate. Segundo o que apurou o JCNET, os maquinários pesados utilizados pelos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Obras) estão a cerca de três metros de chegar até onde os resíduos sólidos, jogados sobre o corpo dela, eram visíveis a olho nu. Isso deve ocorrer até este domingo (18).
Assim que as equipes chegarem a esses resíduos, será iniciada a etapa de remoção deles. Não é possível saber quantos metros de entulho foram jogados sobre o corpo da feirante. Também não é possível afirmar o tamanho do poço que está abaixo dos 30 metros conhecidos até o momento.
A Polícia Civil investiga o casal de caseiros da propriedade de Dagmar como suspeitos da morte dela.
Investigação
Além de tentar localizá-la, a Polícia Civil aguarda informações de instituições bancárias para apurar se houve desvio de dinheiro de Dagmar por parte dos suspeitos, no período em que passaram a trabalhar para ela, entre o final de 2019 e o início de 2020. O sigilo bancário foi quebrado pela Justiça, a pedido da polícia.
A reportagem apurou que, inclusive entre feirantes colegas da vítima, que atuam na Praça Nabih Gebara, conhecida como Praça da Assenag, no Jardim Estoril, circulam versões sobre eventuais extorsões praticadas em 2025, ano em que a idosa passou a faltar ao trabalho que mantinha com tanta seriedade.
Depois, Dagmar desapareceu, o que ensejou o registro do caso na Polícia Civil e a consequente investigação, que segue em andamento. A expectativa do delegado responsável pelo inquérito, Alexandre Protopsaltis, é de que o corpo seja encontrado em breve, ainda nesta semana. Ele, inclusive, elogiou a dedicação da equipe de servidores municipais que atua no terreno com apoio de maquinário pesado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e sob coordenação do diretor da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Teo.
Durante as escavações, um imóvel secundário localizado no sítio, onde o casal morava com três crianças, atualmente sob responsabilidade do Conselho Tutelar, precisou ser demolido na última terça-feira (6).
A prisão
No início das apurações sobre o desaparecimento da idosa, a Polícia Civil identificou que o veículo da vítima, um Fiat Strada, também havia sumido. O carro foi localizado após ter sido negociado pela dupla em diferentes cidades. O casal suspeito foi preso no dia 24 de dezembro, no Paraná, e permanece à disposição da Justiça.
