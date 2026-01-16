A força-tarefa que escava uma cratera gigantesca no entorno de um poço, na zona rural de Bauru, para localizar o corpo de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, deve, finalmente, alcançar o corpo entre esta segunda (19) e terça-feira (20). Quem passa pelo local se impressiona com o tamanho do canteiro de resgate. Segundo o que apurou o JCNET, os maquinários pesados utilizados pelos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Obras) estão a cerca de três metros de chegar até onde os resíduos sólidos, jogados sobre o corpo dela, eram visíveis a olho nu. Isso deve ocorrer até este domingo (18).

Assim que as equipes chegarem a esses resíduos, será iniciada a etapa de remoção deles. Não é possível saber quantos metros de entulho foram jogados sobre o corpo da feirante. Também não é possível afirmar o tamanho do poço que está abaixo dos 30 metros conhecidos até o momento.

A Polícia Civil investiga o casal de caseiros da propriedade de Dagmar como suspeitos da morte dela.

Investigação