Um homem de 21 anos foi preso em flagrante neste sábado (17) por participação em um furto ocorrido em um hotel localizado nas proximidades do Terminal Rodoviário de Bauru, na madrugada deste sábado (17). A Polícia Militar (PM) foi acionada depois que o crime já havia sido consumado, mediante arrombamento do local.

No hotel, os policiais conversaram com a cozinheira, que relatou o desaparecimento de produtos eletrônicos e gêneros alimentícios da cozinha do estabelecimento. Ela também forneceu as características do suspeito, que teriam sido observadas por pessoas no local em momento anterior ao crime.

Com base nas informações, por volta das 10h, a equipe policial localizou na rua Vicente Barbugiani um indivíduo que correspondia à descrição repassada. Durante a abordagem, o suspeito confessou envolvimento no furto e indicou que parte dos objetos estava em uma residência na mesma via, informaram os PMs.