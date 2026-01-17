Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prendeu em flagrante, no final da manhã deste sábado (17), um homem por posse de material de pornografia infantil, durante a ação da Operação Impacto, no quilômetro 217 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a Bauru-Jaú, em Pederneiras. Ele conduzia uma caminhonete Toyota Hilux que, quando foi abordada, transportava uma criança de 11 anos e a mãe dela.

Os policiais identificaram o veículo a partir de denúncia anônima, segundo a qual o condutor estava armado e levaria a criança para um motel. No veículo, porém, nenhuma arma foi localizada. Na oportunidade, também ficou constado que mulher possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e que havia material de pornografia infantil em posse do condutor.

Diante da situação, todos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru. Com base nos fatos, a delegada de plantão registrou a prisão em flagrante do homem pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ou seja, pela conduta de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotos, vídeos ou registros de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes.